СКР возбудил дело о сносе памятника маршалу Коневу в Праге

Демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу в Праге Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российские следователи намерены привлечь к уголовной ответственности участников сноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Дело возбуждено по статье об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ).

Петренко отметила, что 3 апреля в преддверие празднования Дня Победы над фашистской Германией памятник Коневу был осквернен: "группой людей статуя маршала Конева снята с постамента при помощи крана и канатов, также сбиты памятные надписи".

"Как полагает следствие, подобными циничными действиями муниципальные власти города Праги грубо нарушили взятые на себя Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договоренностей с РФ, продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом", - сказала Петренко.

Она напомнила, что памятник Коневу был торжественно открыт 9 мая 1980 года на площади Интербригады в Праге "как историческое напоминание о спасении города от полного разрушения немецко-фашистскими захватчиками при его освобождении от оккупационных войск в мае 1945 года".

Как сообщалось 8 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой предусмотреть уголовное наказание для представителей власти зарубежных стран за снос памятников погибшим советским гражданам. В своем обращении он также упомянул инцидент со сносом памятника Коневу в праге.