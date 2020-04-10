В МИД Чехии не увидели в сносе памятника Коневу нарушения соглашений с Россией

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге не нарушает никаких соглашений между Чехией и Россией, считают в чешском внешнеполитическом ведомстве.

"Перемещение мемориала не нарушает ни одного из существующих международных договоров между Чешской Республикой и Российской Федерацией", - заявила в пятницу журналистам пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова.

При этом в министерстве отметили, что не осведомлены о деталях нового российского закона, предусматривающего уголовную ответственность за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Сложная судьба памятника

Памятник маршалу Коневу был открыт в Праге в 1980 году в память об освобождении города от немецких войск в мае 1945 года. Конев командовал одним из трех советских фронтов, участвовавших в операции.

В августе 2019 года неизвестные расписали памятник Коневу краской. После этого власти района Прага 6 стали говорить о возможности переноса памятника. В сентябре администрация округа приняла решение демонтировать памятник и установить на его месте другой монумент освободителям Праги.

Памятник демонтировали 3 апреля. Против демонтажа выступали российские власти, а также президент Чехии Милош Земан.

В тот же день посольство РФ в Чехии заявило, что Россия не оставит без ответа демонтаж памятника. Россия расценивает случившееся как шаг, прямо противоречащий договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией 1993 года. В частности, Чехия нарушила обязательства, в соответствии с которыми она должна обеспечивать охрану памятников истории и культуры на своей территории, а также сохранение российских воинских памятников и уход за ними.

8 апреля стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой рассмотреть вопрос привлечения к уголовной ответственности представителей власти зарубежных стран за снос памятников погибшим советским гражданам. После этого староста района Прага 6 Ондржей Коларж обратился с призывом к МИД Чехии выступить с протестом против высказываний Шойгу.

В пятницу стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ).