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Шойгу призвал предусмотреть уголовное наказание за снос советских памятников за рубежом

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой предусмотреть уголовное наказание для представителей власти зарубежных стран за снос сооружений в память о погибших советских гражданах.

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"В своем обращении Шойгу обратил внимание Бастрыкина, что в последнее время "наблюдается рост попыток официальных должностных лиц отдельных иностранных государств фальсифицировать историческую правду о решающем вкладе Советского Союза в разгром фашистских захватчиков в ходе Второй мировой и Великой Отечественной войн", - сказано в сообщении Минобороны, которое поступило в "Интерфакс" в среду.

В частности, Шойгу напомнил о сносе памятника маршалу Ивану Коневу в Праге 3 апреля по инициативе старосты района Прага-6.

В Минобороны добавили, что 7 апреля президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации", позволяющий привлекать к уголовной ответственности за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите страны.

Сергей Шойгу Александр Бастрыкин

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