Набиуллина спрогнозировала ухудшение качества обслуживания кредита компаниями

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Банк России ожидает ухудшения качества обслуживания кредитов компаниями, особенно в наиболее пострадавших отраслях, и гражданами, но рассчитывает, что кредитные "каникулы" позволят облегчить прохождение этой ситуации, заявила на онлайн-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Прогнозировать, какая доля кредитов окажется проблемной, достаточно сложно. Это зависит от того, насколько будут продлены ограничительные меры, насколько быстро смогут предприятия восстанавливаться, насколько эффективными будут меры поддержки", - добавила она.

По ее словам, "отсрочки, кредитные "каникулы" позволят заемщикам легче перейти через эту ситуацию, вернуться к нормальной жизни, а значит, уменьшить количество и объем проблемных активов на балансе банков".

Она отметила, что все эти послабления вводятся именно для заемщиков, а не для того, чтобы "дать возможность банкам скрывать реальное качество кредитов, активов, это реальное качество выявится только через некоторое время".

"Регуляторные послабления, они действуют для всех или не действуют ни для кого. К сожалению, если мы увидим в целом по банковской системе, что те регуляторные послабления, они связаны, прежде всего, с тем, что высвобождается капитал, высвобождаются буферы, мы хотели бы, чтобы эти действия приводили именно к росту и поддержке кредитования, а не к защите банковских прибылей и не к защите разного рода выплат, если мы увидим, что этого не происходит, это значит, что регуляторные меры работают не по назначению, и будем их пересматривать с тем, чтобы банки просто держали более высокие требования по капиталу", - сказала глава ЦБ.