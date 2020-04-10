Рогозин заявил о риске срыва девяти из 33 космических пусков в этом году

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Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Девять из 33 запланированных на 2020 год пусков российских космических ракет рискуют быть сорванными из-за пандемии коронавируса и банкротства компании OneWeb, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в пятницу на совещании по вопросам космической отрасли под председательством президента РФ Владимира Путина.

Он отметил, что проведены уже пять пусков. Глава "Роскосмоса" также подчеркнул, что запуск аппарата "ЭкзоМарс" уже перенесен на 2022 год.

"Эта проблема для нас довольно большая, Владимир Владимирович, потому что аппараты, которые мы должны выводить на наших космодромах, физически просто не прибывают на территорию России, поскольку "Роскосмос" сегодня оказался, наверное, единственным космическим ведомством в мире, которое продолжает работу. Все остальные остановились", - добавил он.

Рогозин сообщил, что в 2019 году Россия осуществила 25 пусков ракет космического назначения, что, по его словам, "на четверть больше показателей 2018 года".

"Боевыми расчетами Минобороны также осуществлено 10 успешных пусков боевых ракетных комплексов, которые изготовлены на предприятиях "Роскосмоса", - сказал Рогозин.

27 марта в пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" сообщили, что программа запусков в 2020 году может быть скорректирована в связи с остановкой производства спутников в Европе на фоне коронавируса.