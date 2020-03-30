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Топ-менеджеры "Роскосмоса" сели на карантин после возвращения с Куру

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Некоторые руководители "Роскосмоса" и предприятий госкорпорации сели на карантин после поездки во Французскую Гвиану на космодром Куру, сообщил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, они продолжают активно работать удаленно.

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"Также на связи Байконур, Росавиация, ФМБА, "Энергия", ЦЭНКИ и Центр подготовки космонавтов", - написал он в твиттере.

21 марта "Роскосмос" вывез с космодрома Куру 246 сотрудников, они должны были затем самоизолироваться на 14 дней. Космодром Куру остановил работу из-за коронавируса. Там остается два десятка сотрудников "Роскосмоса", которые работают с разгонным блоком "Фрегат" ракеты-носителя "Союз-СТ".

Рогозин также сообщил, что "Союз МС-16" стартует 9 апреля на МКС с новым экипажем станции, а находящиеся сейчас на орбите космонавты и астронавты, завершающие работу на станции, вернутся на Землю 17 апреля.

Куру Французская Гвиана Роскосмос Байконур МКС Дмитрий Рогозин

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