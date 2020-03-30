Топ-менеджеры "Роскосмоса" сели на карантин после возвращения с Куру

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Некоторые руководители "Роскосмоса" и предприятий госкорпорации сели на карантин после поездки во Французскую Гвиану на космодром Куру, сообщил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, они продолжают активно работать удаленно.

"Также на связи Байконур, Росавиация, ФМБА, "Энергия", ЦЭНКИ и Центр подготовки космонавтов", - написал он в твиттере.

21 марта "Роскосмос" вывез с космодрома Куру 246 сотрудников, они должны были затем самоизолироваться на 14 дней. Космодром Куру остановил работу из-за коронавируса. Там остается два десятка сотрудников "Роскосмоса", которые работают с разгонным блоком "Фрегат" ракеты-носителя "Союз-СТ".

Рогозин также сообщил, что "Союз МС-16" стартует 9 апреля на МКС с новым экипажем станции, а находящиеся сейчас на орбите космонавты и астронавты, завершающие работу на станции, вернутся на Землю 17 апреля.