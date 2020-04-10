ФСИН сообщила о возвращении под контроль взбунтовавшейся ангарской колонии

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В исправительной колонии №15 под Ангарском после поджога и беспорядков ситуация вернулась под контроль охранников, сообщила пресс-служба ФСИН. В колонии работают прокуроры и следователи.

"Ранее отрицательно характеризующиеся осуждённые попытались дестабилизировать работу учреждения, совершив поджог нескольких объектов на промышленной зоне колонии. В настоящее время проводится оценка ущерба", - говорится в пресс-релизе управления ФСИН по Иркутской области.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.321 УК (дезорганизация деятельности исправительного учреждения).

На сайте регионального ГУФСИН уточняется, что конфликт в колонии начался вечером 9 апреля и завершился нападением осужденных на охранника, который в результате попал в больницу с травмами.

"Вечером 9 апреля один из отрицательно характеризующихся осужденных, содержащийся в помещении штрафного изолятора за нарушение правил внутреннего распорядка, отказался от проведения личного обыска, толкал сотрудников учреждения, нецензурно выражался, призывал других осужденных к противоправным действиям. Осужденные из соседних камер ШИЗО разбили стекла камер видеонаблюдения, осколками нанесли себе порезы предплечий. В ходе противоправных действий было совершено нападение на сотрудника учреждения", - утверждает управление.

В колонию прибыли сотрудники управления, провели беседы с осужденными, и те отказались от противоправных действий. Пожар в этом сообщении не упоминается.

После этого, вечером в пятницу источник "Интерфакса" сообщил о пожаре в трех зданиях в ИК-15. По его сведениям, пожар стал результатом поджога, поджог совершили заключенные, а предполагаемых зачинщиков - 16 или 17 человек - заблокировали в одном из здании и на тот момент пытались обезвредить.

По данным источника, беспорядки начались в штрафном изоляторе (ШИЗО). "Зачинщики инсценировали попытку суицида и когда им стали оказывать помощь, напали на сотрудников колонии, самовольно покинули ШИЗО и устроили бунт", - сказал он.

Мэр Ангарского городского округа Сергей Петров подтвердил информацию о пожаре. По его словам, колонию блокировали силовики, городские чиновники этим инцидентом не занимались.