Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Тюмени

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Тюмени скончалась 66-летняя пациентка с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб в субботу.

"Эта пациентка прилетела из Москвы, 66 лет, ее состояние было осложнено сопутствующим анамнезом хронических заболеваний", - говорится в сообщении.

По оценкам медиков, с первого дня госпитализации она была в тяжелом состоянии и находилась на ИВЛ.

"Врачи сделали все, чтобы ее спасти, боролись до последнего, но женщина скончалась", - отмечается в сообщении.

По состоянию на пятницу, в Тюменской области было выявлено 22 случая заражения коронавирусом, четыре пациента уже выздоровели.