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К дезинфекции Астрахани привлекут 1,2 тыс. военных

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Спецтехника роты специальной обработки бригады радиационной химической и биологической защиты Минобороны РФ прибыла в Астрахань для дезинфекции объектов инфраструктуры, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Для дезинфекции в общей сложности привлечено около 1,2 тыс. военнослужащих. Им предстоит обработать объекты общей площадью порядка 1400 кв. м (...) более 5 тыс. зданий и сооружений и порядка 100 тыс. квадратных метров прилегающих к ним дорог.

Для специальной обработки объектов и территорий планируется задействовать около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочных станций АРС-14 поливочных и пожарных машин АПКМ.

Военные прибывают в регион по просьбе губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, адресованной командующему войсками Южного военного округа генерал-полковнику Александру Дворникову.

Астраханская область коронавирус

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