COVID-19 подтвердился у 61 студента астраханского университета

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Число зараженных новым коронавирусом студентов Астраханского Государственного технического университета (АГТУ) возросло с 5 до 61, сообщает Минздрав региона в субботу.

Как рассказали в министерстве, 61 положительный результат выявили у находящихся на карантине в студенческом общежития по улице Савушкина, 3, в Астрахани. Два человека были госпитализированы в областную инфекционную больницу, 58 человек с бессимптомным протеканием болезни перемещены в Икрянинскую районную больницу, сказали в ведомстве.

Уточняется, что еще один человек с бессимптомным течением болезни направлен для лечения домой. В общежитии сохраняется карантин.

Ранее сообщалось о том, что общежитие университета с 260 постояльцами взято под охрану. Коронавирус был подтвержден у пяти студентов, четверо из которых - иностранцы.

По данным Минздрава региона, в субботу в Астраханской области число зараженных новым коронавирусом составило 487 человек (рост за сутки на 77 случаев). Четверо больных скончались.

В регионе действует введенный 30 марта режим повышенной готовности, установлены ограничительные мероприятия (карантин).