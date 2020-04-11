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Барщевский спрогнозировал всплеск дел по разводам и трудовым спорам

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах России Михаил Барщевский считает, что с лета в российских суда резко увеличится количество дел по ряду категорий.

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"Во-первых, это разводы и раздел имущества – Китай показал, что этот прогноз 100% сбудется. Вторая вещь – это банкротства как физических лиц, так и корпоративные. Третья вещь – это трудовые споры, связанные с компенсациями, выплатами, незаконными увольнениями и восстановлением на работе", – сказал он в субботу на Петербургском юридическом онлайн форуме.

Также Барщевский прогнозирует рост уголовных дел по статьям мошенничество и растрата. "К сожалению, мир устроен так, что, когда в экономику вливаются триллионы рублей, понятно, что где-то они могут реально прилипать к нечистоплотным рукам", – сказал юрист.

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