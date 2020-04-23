В СПЧ сообщили об учащении жалоб работников на нарушение их прав в условиях пандемии

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - На горячие линии СПЧ и Конфедерации труда России стало поступать все больше жалоб работников на нарушения их прав со стороны работодателей в условиях пандемии коронавируса и вводимых ограничений. Об этом сообщил президент КТР, член СПЧ Борис Кравченко.

По его словам, 36% заявителей сообщают, что их вынуждают уволиться по собственному желанию, взять отпуск за свой счет или что работодатели отказываются платить им деньги за дни, объявленные президентом нерабочики. В 23% жалоб говорится, что работодатель не отпускает работников на нерабочие дни или не разрешает работать удаленно.

12% работников жалуются на сильное сокращение зарплаты как в связи с простоем, так и в связи с решениями руководства сократить выплаты. В 4% жалобах говорится, что работников вынуждают брать очередной оплачиваемый отпуск или больничный.

"В последние дни доля таких жалоб растет. Остро стоит вопрос о выполнении работодателями рекомендованных Роспотребнадзором дополнительных мероприятий в целях профилактики распространения коронавируса среди работников, продолжающих выполнять свои трудовые обязанности, в частности: перевод на удаленную работу, обеспечение дополнительными средствами защиты, а также создание условий для физического дистанцирования на рабочем месте", - сказал Кравченко.

Восстановить права граждане де-факто не могут, поскольку из-за ограничений суды рассматривают только дела безотлагательного характера и отменили прием граждан, отметил он.

Кравченко также обратил внимание на сложности трудящихся, работа которых связана с перемещением и сменностью, например, моряков: "Карантинные меры препятствуют передвижению и сменяемости экипажей в портах. В результате часть моряков остается без работы на берегу, а часть вынуждены работать сверхурочно (фактически бессрочно) без дополнительных выплат, которые предусмотрены целым рядом договоров".

Еще он отметил тяжелую ситуацию тех, кто лишился зарплаты и работы и не может искать другую из-за карантинных ограничений.

По словам Кравченко, СПЧ скоро передаст правительству рекомендции для Минтруда, Роструда и прокуратуры о мерах по профилактике таких нарушений трудовых прав.