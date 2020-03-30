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Директор Института психологии: мы только входим в кризис

Дмитрий Ушаков рассказал о связи общественных катаклизмов с психическим здоровьем граждан

Директор Института психологии: мы только входим в кризис
Директор Института психологии РАН Дмитрий Ушаков
Фото: Татьяна Макеева/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Известно, что в период различных общественных катаклизмов, которые происходят в обществе, резко ухудшатся состояние ее граждан. На эту тему спецкорреспондент "Интерфакса" Вячеслав Терехов беседовал с доктором психологических наук, академиком и директором Института психологии РАН Дмитрием Ушаковым.

- Различные общественные катаклизмы всегда сопровождаются ухудшением психического здоровья граждан. Есть ли подобные психические отклонения в последнее время?

- Наш институт постоянно проводит индекс психологического состояния общества. Мы отмечаем количество психических заболеваний, количество разводов, тренды к самоубийству. Речь идет об РФ. Так вот, за последние 20 лет этот индекс постоянно улучшается. Но должен здесь заметить, что последний отчет был в 2018 году. Проведение подобных исследований требует времени. Что касается прошлого года и особенно того, что вас интересует в текущем году, мы сможем сказать в конце этого года. Но при этом мы постоянно практикуем анализ различных текстов в соцсетях, особенно следим за региональными. К концу года мы сделаем предварительный анализ.

- Существует понятие "психосоматика". Это когда человек сам себе придумывает болезнь и верит в нее. Больше того, нередко она и наступает. Вот во время вынужденного сидения в закрытом пространстве это психосоматическое состояние может дать нехорошие результаты...

- Да, понятие "психосоматика" всем нам хорошо известно. Но вот что интересно. Это состояние особенно обостряется в обычное время. А вот во время больших стрессов, например, войны, оно резко проходит. Даже у тех, кто подвержен внутреннему самовнушению. Вот это состояние появляется в пост травматический период.

- А сейчас еще не такой период?

- Да. Сейчас еще не посттравматический. Мы только входим в кризис. Всем известно, что бывает весеннее и осеннее обострение. Это реальность. Но должен заметить, что, если эта пандемия еще продлится, то весенних обострений может не быть.

- Это один из плюсов? Или это некоторый плюс от пандемии?

- Плюс, конечно, очень относительный! Конечно, если эта болезнь будет держать общество в тренде, то обострения не будет, но потом они могут быть более жесткими. Так что считать это плюсом лучше не будем.

- Может, в таком случае и пройдем мимо осенних обострений?

- Даст Бог, все до осени закончится! Это все-таки очень тяжелое состояние для людей. Но вирусологи убеждены, что без самоизоляции справиться с пандемией будет невозможно.

Дмитрий Ушаков

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