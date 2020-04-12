Суточный прирост заболевших COVID-19 в РФ впервые превысил 2 тыс. человек

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Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В России за последние сутки коронавирусом заболели еще 2186 человек.

Всего в стране 15 770 заболевших.

За последние сутки новые случае регистрировались в 52 регионах, больше всего в Москве - 1306. В Подмосковье еще 278 инфицированных, в Петербурге - 69, в Мурманской области - 61, в Нижегородской области - 42.

Число жертв вируса достигло 130 по всей стране. За сутки скончались 24 человека, из них 14 смертей в Москве, 4 - в Московской области.

Полностью выздоровели за последние 24 часа 246 человек, доведя таким образом число поправившихся до 1291 человека.