Задержаны все сбежавшие из иркутской психбольницы пациенты

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские задержали шестерых пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, где они находились на принудительном лечении.

Как сообщает ГУ МВД России по региону, беглецы в данный момент доставляются в отдел полиции откуда будут возвращены в больницу. Обнаружить их удалось в районе реки Ушаковки, при виде полицейских они предприняли попытку скрыться, однако это им не удалось.

Сотрудникам полиции приходилось несколько раз преодолевать реку вброд.

Из психиатрической больницы в ночь на 12 марта сбежали шестеро мужчин 1992 - 2001 гг. рождения, находящихся на принудительном лечении. По факту побега возбудили уголовное дело по статье "угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности".

По данным следствия, мужчины напали на медицинскую сестру, угрожали ей и санитару физической расправой.