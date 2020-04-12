Телеведущий Александр Васильев направлен в больницу в Коммунарке
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Телеведущий, историк моды Александр Васильев госпитализирован в больницу в Коммунарке с двусторонним воспалением легких, результат теста на коронавирус пока неизвестен.
Он написал в своем инстаграме, что почувствовал себя плохо еще 5 апреля - у него начался кашель, поднялась температура 37,5-38.
"Я усиленно лечился бабушкиными методами - чай, лимон, имбирь, сода, настойка женьшеня. Увы, не помогло", - констатировал он.
Как пишет ведущий, врачи, приехавшие к нему, померили давление, взяли тест и, "несмотря на мои просьбы меня не госпитализировать по принципу - дома стены лечат, увезли в Коммунарку". Там у телеведущего взяли анализы, которые показали двустороннее воспаление легких.
Если очень захотеть, можно в космос полететь! Да, друзья мои, я Коммунарке! История моей болезни такова - 5 апреля я стал кашлять и постепенно поднималась невысокая температура - 37, 5 - 38 с. Я усиленно лечился бабушкиными методами - чай, лимон, имбирь, сода, настойка женьшеня. Увы, не помогло. Моим спасителем стала Арина Шарапова @arinasharapova1tv_official, узнав о моих симптомах сухого кашля, позвонила Елене Малышевой @malysheva.live, которая и вызвала Скорую помощь. ⠀ ⠀⠀Мне померили давление, взяли тест и, не смотря на мои просьбы, меня не госпитализировать, по принципу - дома стены лечат, увезли в "Коммунарку". Это огромная, светлая и очень чистая больница, прекрасно оборудованная. В приемном покое, как я ни маскировался, меня узнали, тут же взяли анализы и, отсканировав мои легкие, обнаружили двухстороннее воспаление легких. ⠀ ⠀⠀Спасибо Елене Малышевой, я в чистой и светлой палате, с хорошим "самолетным" пятиразовым питанием, капельницами по утрам, анализами и таблетками целый день. Весь медперсонал одет в белые комбинезоны, маски и напоминают космонавтов. Они знают свое дело, больных очень много, а температура у меня +36, 6. Обещают отпустить домой через 5-7 дней. Я верю! Говорят, что у меня крепкий организм, анализ на сахар показал 6. насыщение кислородом 98% из возможных 100. ⠀ ⠀⠀В окне - красивое небо Вербного воскресенья! Выберусь! ⠀ #александрвасильев #историкмоды #модныйприговор #первыйканал #alexandrevassiliev #fashionhistorian #fashionverdict
Сейчас температура у него +36,6, и медики обещают отпустить домой через 5-7 дней, добавил Васильев.
Васильев - российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник, декоратор интерьеров, коллекционер, телеведущий. Почётный член Российской академии художеств. С 2008 года ведет передачу "Модный приговор".