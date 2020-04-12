Телеведущий Александр Васильев направлен в больницу в Коммунарке

Историк моды Александр Васильев Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Телеведущий, историк моды Александр Васильев госпитализирован в больницу в Коммунарке с двусторонним воспалением легких, результат теста на коронавирус пока неизвестен.

Он написал в своем инстаграме, что почувствовал себя плохо еще 5 апреля - у него начался кашель, поднялась температура 37,5-38.

"Я усиленно лечился бабушкиными методами - чай, лимон, имбирь, сода, настойка женьшеня. Увы, не помогло", - констатировал он.

Как пишет ведущий, врачи, приехавшие к нему, померили давление, взяли тест и, "несмотря на мои просьбы меня не госпитализировать по принципу - дома стены лечат, увезли в Коммунарку". Там у телеведущего взяли анализы, которые показали двустороннее воспаление легких.

Сейчас температура у него +36,6, и медики обещают отпустить домой через 5-7 дней, добавил Васильев.

Васильев - российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник, декоратор интерьеров, коллекционер, телеведущий. Почётный член Российской академии художеств. С 2008 года ведет передачу "Модный приговор".