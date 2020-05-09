Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50Заразились
на 08.05В России 187 859+10 699В мире 3 845 718+90 377

Анна Федермессер госпитализирована с коронавирусом в Коммунарку

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус.

"Симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID. (...) Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку. По КТ в обоих лёгких начальная стадия пневмонии, и мои друзья-врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре. Так что теперь я изучаю ковидный госпиталь из положения лежа. Как и положено, чтобы узнать все в деталях", - пишет Федермессер в Фейсбуке.

Она отметила, что главный врач Коммунарки Денис Проценко "организовал потрясающую службу".

Анна Федермессер Москва

Новости

МВД Москвы предупредило об ответственности при нарушении самоизоляции в День Победы

МВД Москвы предупредило об ответственности при нарушении самоизоляции в День Победы

В Подмосковье пока передумали штрафовать за отсутствие маски

Число скончавшихся от коронавируса в Москве перевалило за 1000

Москва отменит оформление пропусков через SMS с 12 мая

Москва отменит оформление пропусков через SMS с 12 мая

Москвичам разъяснили порядок восстановления аннулированных пропусков

В ГИБДД Москвы назвали фейком сообщения об обязательной установке видеорегистраторов

В ГИБДД Москвы назвали фейком сообщения об обязательной установке видеорегистраторов

Пешеходам в Москве посоветовали носить документ, подтверждающий место их проживания

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая

В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом

Собянин потребовал регулярно тестировать работников на COVID-19 и оставить беременных дома

Собянин потребовал регулярно тестировать работников на COVID-19 и оставить беременных дома
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');