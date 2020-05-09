Анна Федермессер госпитализирована с коронавирусом в Коммунарку

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус.

"Симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID. (...) Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку. По КТ в обоих лёгких начальная стадия пневмонии, и мои друзья-врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре. Так что теперь я изучаю ковидный госпиталь из положения лежа. Как и положено, чтобы узнать все в деталях", - пишет Федермессер в Фейсбуке.

Она отметила, что главный врач Коммунарки Денис Проценко "организовал потрясающую службу".