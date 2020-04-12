Иркутский омбудсмен не исключил, что бунт в колонии был тщательно спланирован

Фото: Правозащитная организация "Сибирь без пыток"/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Версия о тщательном планировании бунта в исправительной колонии №15 в городе Ангарске Иркутской области, где заключенные устроили беспорядки и пожар, рассматривается в числе прочих. Об этом сообщил "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в регионе Виктор Игнатенко, побывавший на месте происшествия.

Он пояснил, что бунтовщики действовали очень организованно. На месте нашли средства связи, включая телефоны с подключенным интернетом.

"Прошли туда, в промзону, очень организованно, бензин сливался, все это очень быстро делалось, поджигали, кто куда. Были свои командиры", - сказал Игнатенко, подчеркнув, что пока это одна из нескольких версий.

По информации уполномоченного, в беспорядках участвовали около 300 человек. Все они в настоящее время находятся в следственных изоляторах, с ними проводятся следственные действия. Выявляются организаторы и активные участники.

Уполномоченный не исключил, что беспорядки могли быть организованы "авторитетными" заключенными для дискредитации администрации колонии.

"Если где-то прижимает администрация - обыски, забирает у них что-то (запрещенное - ИФ) и прочее, как они называют "шмоны", они начинают этой администрации создавать проблемы. Может быть, одной из задач было, чтобы администрация учреждения после бунта была уволена", - предположил омбудсмен.

Он отметил, что колония, где произошел бунт, - строгого режима, в ней отбывают наказания рецидивисты, причем в основном совершившие преступления против личности.

"Там "первоходок" так называемых нет. Там содержат преступников, осужденных за наиболее опасные общественные преступления, которые уже рецидивисты, которые много раз совершали, сидели, опять туда вернулись. В основном это убийства, причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, есть осужденные за терроризм, бандитизм", - сказал уполномоченный.

По его данным, площадь устроенного пожара составила около 30 тыс. кв. м: сгорели три цеха деревообработки, склад материалов, различная техника, школа и профессиональное училище, где обучались заключенные, подсобные помещения. Были подожжены свинарник и коровник, теплицы. Погибло много свиней и небольшая часть стада крупного рогатого скота.

ИК-15 - одна из немногих колоний в области, где высокий процент заключенных обеспечивался работой, они получали зарплату, за счет которой могли выплачивать алименты, возмещать причиненный преступлениями ущерб.

Между тем, Общественная наблюдательная комиссия Иркутской области провела осмотр исправительной колонии.