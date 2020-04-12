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Иркутский омбудсмен не исключил, что бунт в колонии был тщательно спланирован

Иркутский омбудсмен не исключил, что бунт в колонии был тщательно спланирован
Фото: Правозащитная организация "Сибирь без пыток"/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Версия о тщательном планировании бунта в исправительной колонии №15 в городе Ангарске Иркутской области, где заключенные устроили беспорядки и пожар, рассматривается в числе прочих. Об этом сообщил "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в регионе Виктор Игнатенко, побывавший на месте происшествия.

Он пояснил, что бунтовщики действовали очень организованно. На месте нашли средства связи, включая телефоны с подключенным интернетом.

"Прошли туда, в промзону, очень организованно, бензин сливался, все это очень быстро делалось, поджигали, кто куда. Были свои командиры", - сказал Игнатенко, подчеркнув, что пока это одна из нескольких версий.

По информации уполномоченного, в беспорядках участвовали около 300 человек. Все они в настоящее время находятся в следственных изоляторах, с ними проводятся следственные действия. Выявляются организаторы и активные участники.

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Уполномоченный не исключил, что беспорядки могли быть организованы "авторитетными" заключенными для дискредитации администрации колонии.

"Если где-то прижимает администрация - обыски, забирает у них что-то (запрещенное - ИФ) и прочее, как они называют "шмоны", они начинают этой администрации создавать проблемы. Может быть, одной из задач было, чтобы администрация учреждения после бунта была уволена", - предположил омбудсмен.

Он отметил, что колония, где произошел бунт, - строгого режима, в ней отбывают наказания рецидивисты, причем в основном совершившие преступления против личности.

"Там "первоходок" так называемых нет. Там содержат преступников, осужденных за наиболее опасные общественные преступления, которые уже рецидивисты, которые много раз совершали, сидели, опять туда вернулись. В основном это убийства, причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, есть осужденные за терроризм, бандитизм", - сказал уполномоченный.

По его данным, площадь устроенного пожара составила около 30 тыс. кв. м: сгорели три цеха деревообработки, склад материалов, различная техника, школа и профессиональное училище, где обучались заключенные, подсобные помещения. Были подожжены свинарник и коровник, теплицы. Погибло много свиней и небольшая часть стада крупного рогатого скота.

ИК-15 - одна из немногих колоний в области, где высокий процент заключенных обеспечивался работой, они получали зарплату, за счет которой могли выплачивать алименты, возмещать причиненный преступлениями ущерб.

Между тем, Общественная наблюдательная комиссия Иркутской области провела осмотр исправительной колонии.

Иркутская область Ангарск

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