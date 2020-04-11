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При разборе завалов после пожара в колонии под Иркутском найдено тело заключенного

При разборе завалов после пожара в колонии под Иркутском найдено тело заключенного
Пожар на территории колонии
Фото: Reuters

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Тело заключенного обнаружили при разборе завалов после пожара в исправительной колонии №15 Ангарска Иркутской области, где заключенные устроили бунт.

Об этом сообщил "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко.

По его словам, найден труп заключенного 1989 года рождения с признаками насильственной смерти.

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По данным уполномоченного, мужчина мог быть убит заключенными. "Одна из версий, что он сотрудничал с администрацией. Это все следствие проверяет", - сказал Игнатенко.

Он отметил, что других жертв нет.

Ранее мэр Ангарского городского округа Сергей Петров сообщил, что ликвидация последствий пожара в исправительной колонии продолжается, полное тушение ожидается к 18 часам по местному времени (13:00 мск).

Накануне информированный источник сообщил "Интерфаксу", что беспорядки в колонии начались в штрафном изоляторе (ШИЗО). "Зачинщики инсценировали попытку суицида и когда им стали оказывать помощь, напали на сотрудников колонии, самовольно покинули ШИЗО и устроили бунт", - сказал источник.

Заключенные подожгли несколько зданий.

Иркутская область

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