Правозащитники потребовали расследования обстоятельств бунта в иркутской колонии

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Представители гражданского общества обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с просьбой провести объективное расследование бунта в Иркутской колонии и допуска в это исправительное учреждение независимых правозащитников, членов ОНК Иркутской области, журналистов и адвокатов.

Заявление во вторник размещено на сайте правозащитного центра "Мемориал". Авторы просят установить обстоятельства нанесения травм отбывающему наказание Антону Обаленичеву, о которых он заявляет в своем видеообращении, и дать им правовую оценку.

Кроме того, отмечают правозащитники, необходимо расследовать обстоятельства повреждения имущества колонии, проверить законность и установить обоснованность и соразмерность применения физической силы и спецсредств к каждому осужденному, возбудить уголовное дело по факту смерти осужденного.

Также они просят в кратчайшие сроки сообщить родственникам осужденных об их местонахождении после вывоза из колонии, допустить в колонию адвокатов, членов ОНК, журналистов, правозащитников, ознакомить их с видеозаписями происходящего в колонии и отстранить от должности начальника колонии и начальника ГУ ФСИН по Иркутской области.

Заявление подписано членом СПЧ Андреем Бабушкиным, сопредседателем МХГ Валерием Борщевым, членом совета правозащитного центра "Мемориал" Сергеем Давидисом, правозащитниками Светланой Ганнушкиной, Сергеем Кривенко, Львом Пономаревым, Олегом Орловым, Ольгой Романовой, журналисткой Зоей Световой и другими.

Как сообщалось, вечером 9 апреля находившиеся в штрафном изоляторе ИК-15 Иркутской области заключенные устроили беспорядки и напали на сотрудника колонии. Инициатором беспорядков, по данным руководства колонии, стал один из злостных нарушителей внутреннего распорядка. Тогда в колонию незамедлительно прибыла группа сотрудников регионального управления ФСИН. После беседы осужденные отказались от противоправных действий. Обстановка в учреждении была контролируемая, сообщила пресс-служба главка ФСИН.

10 апреля заключенные вновь устроили беспорядки в колонии и совершили поджог. Бунт был пресечен в тот же день, пожар ликвидировали 11 апреля. При разборе завалов было обнаружено тело заключенного с признаками насильственной смерти. По одной из версий, он мог быть убит другими осужденными за возможное сотрудничество с администрацией учреждения.

Возбуждены уголовные дела по статье о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 3 ст. 321 УК РФ).