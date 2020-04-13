Третий случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Саратовской области

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Саратовской области зафиксирован еще один случай смерти пациента с лабораторно подтвержденным коронавирусом, сообщает телеграм-канал "СтопКоронавирус_Саратовская область" в понедельник.

"90-летняя женщина из Саратова. К сожалению, пациентка скончалась от сердечно-сосудистой патологии. Положительный результат на коронавирусную инфекцию был получен после ее смерти", - говорится в сообщении.

В сообщении также подчеркивается, что пациентка изначально была госпитализирована с подозрением на пневмонию, поэтому все необходимые меры санитарной безопасности в больнице, куда ее доставили, соблюдались.

Также сообщается, что за минувшие сутки в регионе выявлен еще один случай заражения. "Житель Аткарского района. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное, пациент получает всю необходимую медицинскую помощь в домашних условиях", - уточняется в сообщении.

Всего в области, таким образом, лабораторно подтверждены 44 случая заражения коронавирусом.