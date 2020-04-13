Издательства и писатели попросили признать книги товарами первой необходимости

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Известные российские писатели, издательства и книжные магазины попросили правительство о поддержке всей книгопечатной отрасли. Более 500 человек подписали открытое обращение к правительству, имеющееся в распоряжении "Интерфакса".

В числе писателей, которые просят о поддержке книжной индустрии, Виктор Пелевин, Дарья Донцова, Захар Прилепин, Яна Вагнер, Дина Рубина, Гузель Яхина, Людмила Улицкая, кинорежиссёр и сценарист, организатор кинопроизводства, художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш", российский писатель Борис Грачевский, топ-менеджеры российских издательств и книжных сетей, как крупнейших, так и региональных, книжных сетей.

Авторы обращения обращают внимание на то, что в рамках борьбы с распространением коронавируса были закрыты книжные магазины, на долю которых приходится более 70% всех продаж книг. В отличие от магазинов продуктов и аптек они не вошли в число торгующих товарами первой необходимости.

В письме говорится, что закрытие книжных магазинов парализовало работу всей отрасли от писателей, издателей до полиграфических предприятий. По данным авторов, за март книжные магазины потеряли более 50–60% объемов продаж. Они опасаются, что продолжение этой ситуации приведет к краху всей индустрии.

Чтобы этого избежать, авторы предлагают приравнять книги к товарам первой необходимости, что позволило бы открыть магазины, и включить книжную индустрию в число отраслей, наиболее пострадавших от COVID-19.

В свою очередь "Ведомости" приводят слова гендиректора сети "Читай-город – Буквоед", который оценивает продажу книг через интернет всего 10% выручки.

При этом авторы обращения признают, что доля книжной отрасли в экономике страны скромная, но имеет огромную социальную значимость. В 2019 году российский книжный рынок, по данным издательской группы "Экмо-АСТ", составил 92 млрд руб.