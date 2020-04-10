Минкомсвязь предложило снизить НДС на электронные книги о науке и культуре

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Минкомсвязь России предлагает распространить льготную ставку НДС в 10% на электронные книги, связанные с образованием, наукой и культурой, для поддержки отечественной издательской и книжной отрасли в условиях падения спроса и снижения доступа к печатным книгам в условиях пандемии коронавируса.

"В 2020 году в условиях введенных ограничений, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в России наблюдается резкое снижение выпуска и приостановка продажи книг в традиционном (печатном) виде. В связи с этим одним из немногих путей поддержки книгоиздательской отрасли в настоящий момент является оказание содействия развитию рынка электронных книг и стимулированию потребительского спроса на них", - говорится в пояснительной записке к проекту.

В ней отмечается, что "наиболее действенным и эффективным механизмом такой поддержки является снижение ставки НДС на книжную продукцию в электронном виде, связанную с образованием, наукой и культурой, распространяемую, в том числе, на магнитных носителях, по информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и по каналам спутниковой связи, с 20% до 10% (до уровня действующей в России льготной ставки НДС на печатные книги)".

По мнению авторов проекта, его принятие приведет к ряду значимых положительных эффектов как для книжной отрасли и смежных интернет-сегментов, так и для экономики страны в целом: увеличение книгопотребления в России на душу населения; обеспечение доступности книги в условиях недостатка книготорговой инфраструктуры и снижения потока покупателей в традиционные книжные магазины в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией; снижение потребления нелегального контента (не только книжного) и, как следствие, рост выручки интернет-компаний; обеспечение прозрачности расчетов и налогового администрирования со стороны государства и другие.

Проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

Авторы инициативы отмечают, что в последнее десятилетие динамика выпуска традиционных печатных книг в России характеризуется затяжным спадом: за 2008-2019 гг. совокупный тираж издаваемых в стране книг и брошюр снизился в 1,75 раза - с 760 млн экз. до 435,1 млн экз. И единственным сегментом книжного рынка, в котором за последние годы наблюдался рост продаж книг в натуральных показателях, является электронное книгоиздание (электронные книги и аудиокниги).

Международная практика подтверждает эффект от изменения ставок НДС на книги. Так, снижение ставки НДС на печатные книги в Швеции в 2002 г. с 25% до 6% привело к увеличению продаж книг на 20% в последующие 18 месяцев. Напротив, увеличение в 2011 г. ставки НДС на книги до 5% в Польше вместо ранее применявшейся нулевой ставки вызвало снижение книжных продаж примерно на 8%", отмечают авторы инициативы.