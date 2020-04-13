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Фигурант дела о беспорядках в Москве Чирцов вышел на свободу

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Московский городской суд смягчил приговор Никите Чирцову, осужденному на 1 год колонии за нападение на сотрудника правоохранительных органов в ходе несанкционированного митинга 27 июля в Москве. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Суд апелляционной инстанции постановил изменить приговор Тверского районного суда г. Москвы: исключить из приговора указание на причинение потерпевшему физической боли, снизить назначенное Чирцову наказание до 11 месяцев лишения свободы, считать назначенное наказание отбытым и освободить его в связи с фактическим отбытием наказания. Таким образом, апелляционная жалоба адвоката в защиту Чирцова Н.М. удовлетворена частично", - сказали в суде.

Протесты в Москве

В суде отметили, что необходимые документы направлены в понедельник по месту нахождения Чирцова.

6 декабря Тверской суд Москвы приговорил к одному году лишения свободы 22-летнего уроженца Пермского края Чирцова за применение насилия к представителю власти на несогласованной акции протеста 27 июля в столице.

Согласно фабуле дела, Чирцов 27 июля в Столешниковом переулке в центре Москвы толкнул полицейского в область грудной клетки и плеча, из-за чего последний испытал боль.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (статья 318 УК РФ).

Никита Чирцов Москва

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