Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:40Заразились
на 13.04В России 18 328+2 558В мире 1 846 680+75 166

Более 20 тыс. школьников в Бурятии не смогли перейти на удаленное обучение

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Альтернативную систему обучения разрабатывают в Бурятии для школьников, которые не могут учиться дистанционно из-за отсутствия компьютеров или гаджетов, сообщил в понедельник на брифинге министр образования и науки республики Баир Жалсанов.

По данным Жалсанова, в школах Бурятии обучается 145 тыс. детей, из них 86% смогли подключиться в первую неделю к дистанционному обучению, которое стартовало в регионе 6 апреля. Остальные 14% или 21 тыс. детей не смогла начать обучение из-за отсутствия технических средств, для них была разработана индивидуальная программа обучения.

"С теми, у кого нет технических возможностей, мы отрабатываем учебный процесс на бумажных носителях, либо по телефону. Сегодня у нас работают все порталы, все ресурсы министерства просвещения РФ. Сейчас решаются вопросы с зависанием этих порталов. Также созданы предметные индивидуальные группы для оперативного обсуждения проблемных вопросов", - рассказал министр образования.

Вместе с тем проходит подготовка выпускных классов к экзаменам. Школьники, у которых нет технических возможностей для дистанционного обучения, имеют право перейти на очное обучение по согласованию с Роспотребнадзором. На сегодня таких школьников - 284 в 38 школах республики.

"Одиннадцатые классы будут сдавать экзамены по всем предметам, которые они выбрали. Однако при этом были отодвинуты сроки сдачи. Начало сдачи первого ЕГЭ назначено на 8 июня. Девятые классы будут сдавать только обязательные предметы", - пояснил Жалсанов.

По его словам, остается нерешенным вопрос обучения детей, которые имеют ограниченные возможности здоровья и не могут заниматься в дистанционном режиме. Для них планируется разработать альтернативную систему по индивидуальной программе очного обучения.

Ранее в апреле сообщалось, что почти 40% родителей выразили недовольство организацией дистанционного обучения их детей в школах. Такую информацию удалось выяснить в ходе опроса россиян Исследовательским центром портала Superjob.ru.

Исследование показало, что родители, критикующие такую форму обучения, в основном, жалуются на технические сложности и неготовность IT-структур, а также на то, что учебные онлайн-платформы и школьные порталы не справляются с нагрузкой, "зависают" или работают некорректно.

Бурятия Баир Жалсанов

Новости по теме

Новости

Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ

Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ

Авиакомпании попросили узаконить ваучеры вместо возврата денег за отмененные рейсы

Авиакомпании попросили узаконить ваучеры вместо возврата денег за отмененные рейсы

Фигурант дела о беспорядках в Москве Чирцов вышел на свободу

В России зарегистрировано 2558 новых заболевших COVID-19

В России зарегистрировано 2558 новых заболевших COVID-19

Издательства и писатели попросили признать книги товарами первой необходимости

Издательства и писатели попросили признать книги товарами первой необходимости

Производители еды резко увеличили онлайн-продажи потребителям на фоне пандемии

Малый и средний бизнес получит год отсрочки по уплате налогов за ближайшие 6 месяцев

Малый и средний бизнес получит год отсрочки по уплате налогов за ближайшие 6 месяцев

Третий случай смерти пациента с коронавирусом зафиксирован в Саратовской области

Общественная палата РФ предложила ужесточить наказание за угрозы и оскорбления в интернете

Около 5 тыс. россиян будут возвращены домой из-за рубежа в ближайшие дни

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');