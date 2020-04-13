Более 20 тыс. школьников в Бурятии не смогли перейти на удаленное обучение

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Альтернативную систему обучения разрабатывают в Бурятии для школьников, которые не могут учиться дистанционно из-за отсутствия компьютеров или гаджетов, сообщил в понедельник на брифинге министр образования и науки республики Баир Жалсанов.

По данным Жалсанова, в школах Бурятии обучается 145 тыс. детей, из них 86% смогли подключиться в первую неделю к дистанционному обучению, которое стартовало в регионе 6 апреля. Остальные 14% или 21 тыс. детей не смогла начать обучение из-за отсутствия технических средств, для них была разработана индивидуальная программа обучения.

"С теми, у кого нет технических возможностей, мы отрабатываем учебный процесс на бумажных носителях, либо по телефону. Сегодня у нас работают все порталы, все ресурсы министерства просвещения РФ. Сейчас решаются вопросы с зависанием этих порталов. Также созданы предметные индивидуальные группы для оперативного обсуждения проблемных вопросов", - рассказал министр образования.

Вместе с тем проходит подготовка выпускных классов к экзаменам. Школьники, у которых нет технических возможностей для дистанционного обучения, имеют право перейти на очное обучение по согласованию с Роспотребнадзором. На сегодня таких школьников - 284 в 38 школах республики.

"Одиннадцатые классы будут сдавать экзамены по всем предметам, которые они выбрали. Однако при этом были отодвинуты сроки сдачи. Начало сдачи первого ЕГЭ назначено на 8 июня. Девятые классы будут сдавать только обязательные предметы", - пояснил Жалсанов.

По его словам, остается нерешенным вопрос обучения детей, которые имеют ограниченные возможности здоровья и не могут заниматься в дистанционном режиме. Для них планируется разработать альтернативную систему по индивидуальной программе очного обучения.

Ранее в апреле сообщалось, что почти 40% родителей выразили недовольство организацией дистанционного обучения их детей в школах. Такую информацию удалось выяснить в ходе опроса россиян Исследовательским центром портала Superjob.ru.

Исследование показало, что родители, критикующие такую форму обучения, в основном, жалуются на технические сложности и неготовность IT-структур, а также на то, что учебные онлайн-платформы и школьные порталы не справляются с нагрузкой, "зависают" или работают некорректно.