Около 40% родителей недовольны техническими проблемами онлайн-обучения в РФ

Фото: Reuters

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Родителей, недовольных организацией дистанционного образования своих детей в школах, немного больше, чем тех, кто положительно оценивает онлайн-обучение - 38% и 36% респондентов соответственно, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в среду в "Интерфакс".

Исследование показало, что родители, критикующие такую форму обучения, в основном, жалуются на технические сложности и неготовность IT-структур, а также на то, что учебные онлайн-платформы и школьные порталы не справляются с нагрузкой, "зависают" или работают некорректно.

Среди недостатков онлайн-обучения, по мнению этой категории респондентов, также и нехватка живого общения с педагогами, а также то, что дети вынуждены проводить за компьютером по несколько часов в день.

По данным Superjob.ru, больше всего родителей, которые отрицательно оценивают организацию удаленной учебы, среди тех, кто в период угрозы коронавируса продолжает ходить на работу - 51% респондентов данной категории.

Согласно опросу, среди матерей недовольных такой системой обучения и вполне довольных практически поровну - 38% и 39% респондентов соответственно. Среди отцов негативных отзывов больше, чем позитивных - 37% и 33% опрошенных.

Опрос был проведен 6-8 апреля 2020 года среди 1600 родителей школьников, обучающихся дистанционно в период самоизоляции, в 379 населенных пунктах, во всех федеральных округах.