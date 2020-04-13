Медработники районной больницы в Хабаровском крае заразились коронавирусом

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Бригада врачей и сотрудников Роспотребнадзора направлены в село Богородское Ульчского района Хабаровского края, где, по предварительным данным, коронавирусной инфекцией заразились сотрудники местной больницы.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, 8 апреля пациентов с тяжелой формой пневмонии и подозрением на COVID-19 экстренно были доставлены бортом санавиации из Ульчского района в Хабаровск. 10 апреля скончалась женщина, доставленная этим рейсом. Она работала в районной больнице.

11 апреля решением краевого оперативного штаба на территории села Богородского был введен карантин. У девяти жителей села подтвержден коронавирус.

Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Юрий Минаев заявил, что ведется информационная работа с жителями Богородского.

"Относительно продуктов - мы оперативно уже проработали. Волонтеры есть. Лекарства, это все мы будем доставлять домой. Но надо сидеть дома", - сказал Минаев.

Всего в регионе было зарегистрировано 54 случая заражения коронавирусной инфекцией. Два человека скончались.