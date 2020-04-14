В Красноярске пять сотрудников ФМБА заразились коронавирусом

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Заражение коронавирусом подтвердилось у пяти сотрудников Красноярского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА), сообщили в пресс-службе учреждения во вторник. Это сотрудники технических служб, а не медики.

Заболевшие госпитализированы. Все, кто с ними контактировал, самоизолировались.

"В учреждении предприняты все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса", - сказал представитель центра.

По данным Роспотребнадзора на вечер 13 апреля, в Красноярском крае официально подтверждено 110 случаев заражения коронавирусом, 7 человек выздоровели.