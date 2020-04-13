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Тест-систему на определение иммунитета к COVID-19 начнут применять на этой неделе

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Тест-систему на антитела к коронавирусу COVID-19 начнут применять уже на текущей неделе, в первую очередь исследуют медиков, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Думаю, что уже на следующей неделе мы как раз будем в этом жить, будем это запускать и пытаться определить, что мы получили (за) вот эти, уже, наверное, два месяца развития заболевания", - сказала Голикова в интервью телепрограмме "Москва.Кремль.Путин", полная версия которого вышла в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) днем в понедельник. Интервью было записано в конце прошлой недели.

Роспотребнадзор вечером 10 апреля сообщил о регистрации новой тест-системы для определения антител к коронавирусу COVID-19. "Новый диагностический инструмент позволит ретроспективно выявлять переболевших, изучать популяционной иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19", - отметили в Роспотребнадзоре.

4 апреля сообщалось, что в России на базе ГНЦ "Вектор" создана новая тест-система - она позволит не только найти людей, зараженных коронавирусом, но и тех граждан, кто уже переболел вирусом и имеет устойчивый иммунитет.

коронавирус Татьяна Голикова

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