Тест на определение иммунитета к COVID-19 зарегистрирован в России

Он позволит выявлять уже переболевших людей, изучать популяционной иммунитет и оценивать эффективность разрабатываемых вакцин

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор сообщил о регистрации новой тест-системы для определения антител к новому коронавирусу COVID-19.

"Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора зарегистрировал ИФА (на основе иммуноферментного анализа - ИФ) тест-систему "SARS-CoV-2-ИФА-Вектор" для определения антител к новому коронавирусу", - сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора вечером в пятницу.

Отмечается, что тесты прошли все необходимые технические испытания, на них получено бессрочное регистрационное удостоверение.

"Новый диагностический инструмент позволит ретроспективно выявлять переболевших, изучать популяционной иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19", - подчеркивают в Роспотребнадзоре.

4 апреля сообщалось, что в России на базе ГНЦ "Вектор" создана новая тест-система - она позволит не только найти людей, зараженных коронавирусом, но и тех, кто уже переболел вирусом и имеет устойчивый иммунитет. Регистрация этой тест-системы ожидалась в течение ближайших недель.

Новый тест покажет не только наличие антител немедленного реагирования, но и антитела памяти, то есть даст ученым данные о тех, кто уже переболел или встречался с вирусом и выработал иммунитет. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее уточнила, что проводить новый тест в первую очередь будут для российских медиков, которые находятся на передовой борьбы с вирусом.

Позже глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что регистрация тест-системы может быть завершена уже в пятницу, 10 апреля.