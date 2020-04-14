Роспотребнадзор готовит популяционное исследование COVID-19 в регионах

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор намерен запустить исследование иммунитета к новой коронавирусной инфекции в российских регионах со следующей недели, сообщила руководитель ведомства, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

"На следующей неделе мы запускаем популяционное исследование, чтобы понять, как часто граждане нашей страны в разных городах в зависимости от интенсивности эпидемического процесса встречались с этим вирусом. Очевидно, все уже знают, что значительная часть таких встреч проходит без нарушений здоровья", - сказала Попова в эфире "Первого канала" вечером во вторник.

Вместе с тем, она напомнила, что в первую очередь тест на антитела к COVID-19 будут проходить российские медики.

10 апреля, как сообщалось, в России была зарегистрирована новая тест-система производства ГНЦ "Вектор". Этот тест покажет не только наличие антител немедленного реагирования, но и антитела памяти, то есть даст ученым данные о тех, кто уже переболел или встречался с вирусом, и выработал иммунитет.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила 13 апреля, что с помощью новой тест-системы уже начали определять наличие антител к COVID-19 у московских врачей, первые результаты - лишь 7% от общего числа проверенных в одной из больниц столицы приобрели иммунитет.