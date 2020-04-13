В Петербурге готовятся лечить коронавирус плазмой крови с антителами

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Медики в Петербурге готовятся начать лечение больных с COVID-19 плазмой крови выздоровевших, сообщила главный врач Городской станции переливания крови Татьяна Засухина.

"На прошлой неделе мы проработали организационную и юридическую схему осуществления данной процедуры, готовится соответствующий приказ. Никаких технологических ограничений для забора и переливания плазмы городские службы крови не имеют", - сказала Засухина журналистам в понедельник.

При этом она отметила, что пока не определен принцип отбора доноров. "Московские коллеги рекомендовали брать пациентов с легким и средним течением заболевания, спустя две недели после выздоровления. Мы еще занимаемся этим вопросом, но можем заверить: если заболевшим в Петербурге потребуется такой серьезный метод лечения, мы будем готовы", - отметила главврач.

Как полагают медики, переливание плазмы с большой вероятностью создаст у инфицированного пассивный иммунитет и поможет в выздоровлении.

Засухина добавила, что в настоящий момент службы крови города работают в штатном режиме. По ее словам, городские медучреждения обеспечены донорской кровью на необходимом уровне. Вместе с тем из-за ситуации с коронавирусом отмечается снижение посещаемости доноров; уменьшилось и количество заявок на кровь от больниц.

Для предотвращения нехватки донорской крови в Петербурге организован ежедневный мониторинг обеспеченности медучреждений.

По словам Засухиной, запасы крови пополняются за счет выездной работы и работы по субботам. Донорскую активность стали проявлять врачи, не задействованные в оказании помощи пациентам с коронавирусом, - стоматологи, дерматовенерологи, психиатры и т.п. Приглашаются активные доноры, некоторых обеспечивают транспортом. Также доноров привлекают через соцсети.

Перед забором крови у кандидата собирают эпиданамнез: в донации откажут, если человек болел респираторным заболеванием менее 28 дней назад. Кроме того, у доноров и медработников измеряют температуру, стараются обеспечивать соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра.