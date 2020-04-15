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Переболевшие коронавирусом доноры плазмы крови получат доплаты

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Власти Москвы проработают вопрос о стимулировании доноров плазмы крови, которые уже переболели коронавирусом. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на встрече в режиме видеоконференции с врачами-членами клинического комитета по COVID-19.

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Ранее в Институте скорой помощи и городской больнице №52 провели первые процедуры переливания больным с COVID-19 плазмы крови доноров, которые уже прошли лечение от коронавирусной инфекции и выздоровели. Кровь выздоровевших от коронавируса пациентов содержит антитела, поэтому она может использоваться для лечения больных с новой инфекцией. Соответствующую технологию одобрил для использования клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"По поводу стимулирования доноров никаких проблем нет. Мы такое решение примем", - сообщил Собянин.

Как отметил директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков, говорить о том, работает этот метод или нет, еще рано. Однако врач отметил, что все пациенты, которые получили плазму, не оказались на искусственной вентиляции легких.

По словам Петрикова, для того чтобы точно сказать, работает ли методика, надо сравнивать две группы, но это не вопрос нескольких дней. "Серьезно обсуждался вопрос о том, как привлечь доноров плазмы, и, наверное, необходимо ввести доплаты этим людям", - добавил Петриков.

Москва коронавирус

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