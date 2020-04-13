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Иммунитет против коронавируса нашли пока лишь у 7% московских медиков

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Первые результаты нового теста на антитела у московских медиков показали, что не более 7% персонала выработали иммунитет от новой коронавирусной инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

На совещании у президента России Владимира Путина о санитарно-эпидемической обстановке в России она рассказала о первых результатах иммуноферментного анализа обследования врачей в одной из больниц Москвы.

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По ее словам, тест на антитела очень важен для оценки ситуации: станет ясно, как меняется популяционный иммунитет и как защищены медицинские работники. Сейчас "прослойка не очень большая", констатировала Попова.

Она напомнила, что массовое тестирование медиков в Москве будет запущено с 14 апреля.

Роспотребнадзор вечером 10 апреля сообщил о регистрации новой тест-системы для определения антител к коронавирусу COVID-19.

"Новый диагностический инструмент позволит ретроспективно выявлять переболевших, изучать популяционной иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

4 апреля сообщалось, что в России на базе ГНЦ "Вектор" создана новая тест-система - она позволит не только найти людей, зараженных коронавирусом, но и тех граждан, кто уже переболел вирусом и имеет устойчивый иммунитет. Ожидалась регистрация этой тест-системы в течение ближайших недель.

Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус

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