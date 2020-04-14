Россия получила от США штамм коронавируса для создания вакцины

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Томская таможня выпустила декларацию на штамм коронавируса, который российская компания импортировала из США, сообщает пресс-служба таможни во вторник.

"В рамках мер по нераспространению коронавирусной инфекции российская компания для проведения исследований и создания вакцины в дальнейшем ввезла из США в московский регион вирусные частицы", - говорится в пресс-релизе.

Ведомство не раскрывает названия компании.

Вирусные частицы доставили во флаконе объемом 23х0,6 мм и весом 88 г. Поскольку для транспортировки и хранения необходима температура 2-8 градусов, образец транспортировали в термоконтейнере с хладоэлементами.

Отмечается, что инспекторы Томской таможни выпустили товар меньше чем за час, хотя по законодательству на регистрацию и выпуск товара уходит около одного рабочего дня.

В ведомстве агентству "Интерфакс" пояснили, что российским компаниям удобно пользоваться услугами Томской таможни при импорте товаров из США из-за разницы во времени.