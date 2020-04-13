С завтрашнего дня в Москве начнут проверять на антитела к CОVID-19

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Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор запускает со вторника тестирование на наличие антител к коронавирусу в Москве, сообщила глава ведомства Анна Попова на совещании у президента РФ.

На совещании у президента она сообщила, что 14 апреля начнется популяционное тестирование по столице.

"И (будем проверять), насколько защищены наши медицинские работники", - сказала Попова.

Такое тестирование позволяет выявлять переболевших коронавирусом и определять популяционный иммунитет к этому заболеванию, а соответственно, выяснить эффективность разрабатываемых вакцин против коронавируса.

Ранее на совещании вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что тест-системы для определения антител к коронавирусу поступят в Москву - в первую очередь для тестирования врачей.

"На прошлой неделе в пятницу зарегистрирована ИФА (иммуноферментный анализ - ИФ) тест-система, которая позволяет определить наличие антител в популяции, то есть, имея в виду, что население переболело. И в первую очередь такие тест-системы сегодня поступят в город Москву и будут использованы для тестирования медицинских работников, чтобы понять, кто из них переболел, а кто не переболел", - сказала Голикова.