Сочинские учителя стали связываться с учениками без интернета через обычные почтовые ящики

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Школьники, живущие в отдаленных селах Сочи и не имеющие доступа в интернет, получают домашние задания и результаты их выполнения в обычные почтовые ящики.

Начальник управления по образованию и науке горадминистрации Ольга Медведева сообщила, что в городских школах учатся порядка 70 тыс. учеников. С момента введения на территории курорта ограничительных мер из-за коронавируса все образовательные организации проводят занятия дистанционно. Тем не менее, сейчас без интернета остаются порядка 400 учеников.

"Сейчас 1% учеников по тем или иным причинам не может принять участие в онлайн-уроках. Поэтому за каждой школой, в которой обучаются такие ребята, закреплен дежурный учитель. Педагог сохраняет всю необходимую информацию на электронном носителе, либо распечатывает. Затем преподаватель оставляет задания в почтовом ящике ученика, там же он забирает выполненную домашнюю работу", - сказала Медведева.

Пресс-служба администрации Сочи сообщает, что глава города Алексей Копайгородский принимает меры для решения технических вопросов, связанных с доступом детей к образовательным интернет-платформам.

"Сейчас очень важно не останавливать образовательный процесс - началась четвертая, заключительная в учебном году четверть. Мы видим, что несмотря на карантин, школьники продолжают готовиться к экзаменам в ежедневном режиме, выполняют домашние задания и держат с педагогами непрерывную связь", - сказал он.

"Приятно, что ребята не воспринимают самоизоляцию как каникулы, - отметил Копайгородский.

В Сочи, как и во всем Краснодарском крае, с 31 марта введен карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.