Псковские учителя получат надбавку за работу на удаленке

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Псковской области Михаил Ведерников распорядился организовать единовременные выплаты педагогам за дистанционное обучение по 3000 рублей. Эти и другие меры социальной поддержки он вписал в собственный указ об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Он также распорядился, чтобы с апреля по июнь безработные, которые получают минимальное пособие в 1500 рублей в месяц или не получают его вовсе, получали по 5000 рублей в месяц дополнительно.

По 5000 рублей однократно губернатор пообещал малоимущим одиноким пожилым жителям региона (старше 65 лет), малообеспеченным семьям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Такую же сумму Ведерников пообещал ежемесячно сотрудникам организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Псковской области, которые помогают бороться с коронавирусом. Выплаты запланированы на апрель, май и июнь.

Также в указ внесены пункты о распределении продуктовых наборов школьникам. В апреле наборы стоимостью 1500 рублей должны получить ученики всех возрастов с ограниченными возможностями здоровья или из малообеспеченных семей. В мае такие наборы губернатор пообещал всем ученикам с первого по четвертый класс, а также ученикам 5-11 классов из малообеспеченных семей или с ограничениями по здоровью.

В продуктовый набор школьника войдут четыре банки рыбных консервов, упаковка гречки, две упаковки риса, 2 кг муки, 1 л масла, упаковка макарон, упаковка сахара, сухой завтрак, консервированная кукуруза, 2 л сока, 4 л молока, шоколад, сгущенное молоко, черный чай, какао и печенье.