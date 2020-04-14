В РФ не зафиксировали изменений радиационного фона из-за пожаров в районе Чернобыля

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Росгидромет не фиксирует изменения радиационного фона в России в связи с лесными пожарами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба ведомства.

Об этом говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" во вторник. Изменений фона не зафиксировано и на территории Белоруссии, отмечают в пресс-службе российского ведомства со ссылкой на коллег из Белгидромета.

В Росгидромете также сообщают, что перенос воздушных масс с места пожара 12 - 13 апреля проходил в северо-восточном направлении. В дальнейшем, 14 - 16 апреля, направление сменится на восточное и юго-восточное. "При поступлении дополнительных данных будет проведена новая оценка ситуации", - говорится в сообщении.

По сообщениям украинских СМИ, добавляют в Росгидромете, лес в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС загорелся 4 апреля 2020 года. Во вторник, 14 апреля, открытое горение было потушено прошедшими дождями. Однако украинским пожарным понадобится еще несколько дней, чтобы погасить тление.