Дождь помог потушить пожар в Чернобыльской зоне

Фото: АР/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в настоящее время удалось потушить, сообщил временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

"Если коротко - пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас - в целом в норме", - написал Фирсов в своем Telegram-канале.

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что еще несколько дней уйдут на то, чтобы погасить тление.

Несколько часов назад мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Чернобыльской зоне еще оставались очаги. "Для тушения огня привлечены 96 единиц техники и 405 человек личного состава. Там работают спасательные службы уже из многих городов Украины. Останавливают огонь и киевские спасатели, и с Днепра едут на помощь, из Полтавы, задействована авиация", - сказал Кличко во вторник на ежедневном онлайн-брифинге.

Он отметил, что фон не превышал 0,013 микрорентген в час. При норме 0,03 микрорентген в час", - добавил Кличко.

Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возникли 4 апреля в результате поджога.