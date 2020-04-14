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Пожары в Чернобыльской зоне не повлияли на радиационный фон в соседней области РФ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Брянской области не обнаружили повышения радиации из-за природных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Со времени возникновения пожаров, с 4 апреля, по настоящее время изменений в радиационном фоне в приграничных районах Брянской области не зафиксировано", - сказали в ведомстве.

Собеседник агентства уточнил, что расстояние от места трех лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине до ближайшей границы Брянской области в Климовском и Злынковском районах составляет от 150 до 200 км.

"Как и прогнозировалось ранее, задымление от пожаров на территорию РФ не распространялось", - отметил он.

Представитель ведомства добавил, что мониторинг ситуации, связанной с природными пожарами в зоне отчуждения, ведется круглосуточно и будет продолжен.

Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС

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Брянская область Украина Чернобыль

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