В Минобороны РФ назвали стабильной ситуацию в армии на фоне коронавируса

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В российской армии сохраняется стабильная обстановка на фоне ситуации с коронавирусом, заявили в Минобороны РФ.

"Эпидемиологическая обстановка в Вооруженных силах остается стабильной и полностью контролируемой", - говорится в сообщении ведомства, которое поступило в "Интерфакс" во вторник.

"Весь личный состав Вооруженных сил РФ по прибытии на службу в обязательном порядке проходит осмотр медиками с замером температуры тела. При возникновении подозрений на заболевание военнослужащие немедленно направляются в медучреждения, где проходят тестирование. К настоящему времени проведено более 11 тысяч тестирований военнослужащих", - сообщили в Минобороны.

"В результате непрерывно проводимого комплекса профилактических и диагностических мероприятий в Вооруженных силах РФ уровень заболеваемости органов дыхания военнослужащих ниже среднесезонных показателей за последние 5 лет", - сказали в Минобороны РФ.

Ранее во вторник газета "Коммерсантъ" сообщила, что к 30 марта случаи заражения коронавирусом подтвердились у троих российских военнослужащих, еще минимум 133 человека находятся под наблюдением из-за контактов с зараженными.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что возможности Минобороны РФ должны при необходимости быть задействованы в борьбе с коронавирусом.