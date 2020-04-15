Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:06Заразились
на 15.04В России 24 490+3 388В мире 1 976 192+58 872

В России впервые за сутки выявлены более трех тысяч заболевших COVID-19

В России впервые за сутки выявлены более трех тысяч заболевших COVID-19
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - За сутки в России коронавирус выявлен еще у 3 388 человек в 65 регионах, общее число заболевших достигло 24 490, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

В Москве зафиксированы 1174 новых случая заболевания коронавирусом, всего заболевших в столице 14 776. В Московской области выявлены еще 272 зараженных, в Мурманской области - 137, в Санкт-Петербурге - 130, в Ленинградской области - 108, в Коми - 97.

Еще 56 случаев пришлись на Ингушетию, 51 - на Смоленскую область, 47 - на Нижегородскую область, по 45 - на Владимирскую и Тульскую области. В Тверской области коронавирус нашли еще у 42 человек, В Чечне - у 41, в Курской области - у 31, в Марий Эл и Пермском крае - по 27, в Ивановской и Калужской областях - по 25, в Краснодарском крае - 24.

В Хабаровском крае коронавирсная инфекция диагностирована у 23 человек, в Брянской области - у 22, в Ставропольском крае и Башкирии выявлены по 20 новых заболевших, в Ульяновской и Тюменской областях - по 18, в Астраханской и Новосибирской областях - по 17, в Пензенской области - 16, в ХМАО - 15, в Чувашии и Кировской области - по 13.

Единственным регионом России, где пока не зарегистрировано ни одного случая COVID-19, остается республика Алтай, следует из данных штаба.

За сутки из больниц выписаны 292 человека, всего выздоровевших 1 986. От осложнений умерли еще 28 человек, всего скончались 198.

Хроника коронавируса. Апрель.

33
Итальянские карабинеры используют вертолеты для патрулирования улиц РимаКоличество новых зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на территории США снижается, сообщил на пресс-конференции в Белом доме американский президент Дональд Трамп. США продолжают занимать первое место в мире и по зарегистрированным случаям коронавируса, и по летальным исходам вследствие заражения COVID-19.В Пакистане число заразившихся коронавирусом превысило 5 тысяч13 апреля. Испанские медики вновь зафиксировали рост смертности пациентов с COVID-19. Число жертв коронавируса в стране превысило 16 тыс. На фото: медики больницы Северо Очоа в пригороде Мадрида скорбят о погибшем от коронавируса коллеге.13 апреля. Статую Христа в Рио-де-Жанейро, подсветили в знак благодарности медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией13 апреля. Дезинфекция общественных мест в испанском Овьедо12 апреля. Репетиция прямой трансляции благотворительного балета "Dance Through It" прошла в Пражском национальном театре во время пандемии коронавируса COVID-19.11 апреля. Манекены заменили зрителей на первом матче профессиональной бейсбольной лиги на Тайване.10 апреля. В Лос-Анджелесе вводится обязательное ношение защитных масок в общественных местах. На фото: женщина в очереди за продуктами.9 апреля. В Индии число заразившихся коронавирусом достигло 5 274 человек9 апреля. Чешские производители выпустили ограниченную серию игрушек в защитных масках для лица9 апреля. Плавучий госпиталь ВМС США принимает новых пациентов в Лос-Анджелесе9 апреля. Число жертв коронавируса в Бельгии превысило две тысячи человек. На фото: трансляция похорон в прямом эфире в бельгийском городе Шарлеруа.8 апреля. Власти Чехии рассматривают возможность снятия некоторых ограничительных мер, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусом. По последним данным, в Чехии с начала вспышки зарегистрировано около 4,8 тыс. случаев заболевания. Более 70 человек скончались.7 апреля. В Испании вновь наметился рост количества летальных исходов из-за осложнений после заражения COVID-19. За последние сутки в стране умерли 743 пациента, в то время как на протяжении прошедших четырех дней наблюдался постоянный спад по этому показателю.6 апреля. Жители палестинского лагеря беженцев Хан-Юнис на юге сектора Газа остаются в своих домах в качестве меры предосторожности6 апреля. Власти Албании принимают серьезные меры по борьбе с распространением вируса, например теперь только один член семьи может выходить за покупками, предварительно получив смс пропуск на выход из дома на 1 час. В настоящее время в стране зарегистрировано 333 случая и 18 случаев смерти, связанных с COVID-19.6 апреля. Медицинские работники, командированные в Ухань из других регионов КНР, возвращаются домой в связи с улучшением эпидемической ситуации5 апреля. Католики Манилы отметили Пальмовое воскресенье, несмотря на введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. Всего в стране зафиксировано 3 240 случаев заражения коронавирусом и 152 летальных исхода.3 апреля. Испания вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса, опередив Италию. С 14 марта в стране был введен режим чрезвычайного положения и самый жесткий в Европе карантин. На фото: мальчик общается по видеочату с бабушкой и дедушкой в Пуэнтедеуме, Испания. 3 апреля. Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило миллион человек. На фото: дезинфекция улиц в колумбийском городе Медельин.3 апреля. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ (на фото слева) рассматривает возможность отмены запланированного на май визита в Москву в связи с пандемией. Глава японского правительства должен был принять участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне.2 апреля. Италия сообщила о новых 760 случаях смерти от коронавируса, в результате чего общее число погибших достигло 13 915, что является самым высоким показателем в мире.2 апреля. В Палестинском Хевроне молодожены сыграли свадьбу без гостей, но в окружении службы безопасности. Ограничения администрации страны запрещают проведение собраний для предотвращения распространения коронавируса.2 апреля. В столице Индонезии Джакарте за последние 24 часа было выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом2 апреля. Франция использует высокоскоростные поезда для перемещения пациентов с COVID-19 из регионов, наиболее пострадавших от коронавируса. В стране зафиксировано 52 836 случаев заболевания. На фото: эвакуация пациентов из больниц Парижа в Бретань.2 апреля. В Мозамбике ввели чрезвычайное положение сроком на 30 дней1 апреля. В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов1 апреля. Во вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  1 апреля. В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%.1 апреля. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.1 апреля. В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах.1 апреля. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
Итальянские карабинеры используют вертолеты для патрулирования улиц Рима
коронавирус

Новости по теме

Новости

Моряки попросили Мишустина ввести единый порядок смены экипажей судов в условиях пандемии

Небо над Москвой закроют для четырех репетиций парада Победы

"Коммерсантъ" узнал о планах правительства отложить введение ряда норм "пакета Яровой"

"Коммерсантъ" узнал о планах правительства отложить введение ряда норм "пакета Яровой"

Мурашко заявил о неготовности ряда регионов к работе с большим потоком больных COVID-19

Систему пропусков для контроля за перемещением граждан введут в Коми из-за коронавируса

МВД по Московской области отвергло возможность перекрытия дорог

МВД по Московской области отвергло возможность перекрытия дорог

Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 30%

Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 30%

Глазьев, став министром ЕЭК, вернулся к идее "налога на валютные спекуляции"

Новые меры поддержки экономики обойдутся бюджету РФ в полтриллиона рублей

Новые меры поддержки экономики обойдутся бюджету РФ в полтриллиона рублей

Что произошло за день: вторник, 14 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');