В России впервые за сутки выявлены более трех тысяч заболевших COVID-19

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - За сутки в России коронавирус выявлен еще у 3 388 человек в 65 регионах, общее число заболевших достигло 24 490, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

В Москве зафиксированы 1174 новых случая заболевания коронавирусом, всего заболевших в столице 14 776. В Московской области выявлены еще 272 зараженных, в Мурманской области - 137, в Санкт-Петербурге - 130, в Ленинградской области - 108, в Коми - 97.

Еще 56 случаев пришлись на Ингушетию, 51 - на Смоленскую область, 47 - на Нижегородскую область, по 45 - на Владимирскую и Тульскую области. В Тверской области коронавирус нашли еще у 42 человек, В Чечне - у 41, в Курской области - у 31, в Марий Эл и Пермском крае - по 27, в Ивановской и Калужской областях - по 25, в Краснодарском крае - 24.

В Хабаровском крае коронавирсная инфекция диагностирована у 23 человек, в Брянской области - у 22, в Ставропольском крае и Башкирии выявлены по 20 новых заболевших, в Ульяновской и Тюменской областях - по 18, в Астраханской и Новосибирской областях - по 17, в Пензенской области - 16, в ХМАО - 15, в Чувашии и Кировской области - по 13.

Единственным регионом России, где пока не зарегистрировано ни одного случая COVID-19, остается республика Алтай, следует из данных штаба.

За сутки из больниц выписаны 292 человека, всего выздоровевших 1 986. От осложнений умерли еще 28 человек, всего скончались 198.