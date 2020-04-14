Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла закон об изменениях в списке Дней воинской славы и памятных дат.

Закон называет новым Днем воинской славы "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)". При этом из действующего законодательства исключается памятная дата "2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)".

Инициативу подготовили глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, а также депутат Госдумы Георгий Карлов и сенаторы Григорий Карасин и Михаил Козлов.

В пояснительной записке авторы отмечают, что "победа Советского Союза над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны". Кроме того, указывается, что за подвиги и боевые отличия в ходе войны с Японией более 300 тысяч советских граждан были награждены орденами и медалями, в том числе 100 человек - званием Героя Советского Союза.

"Формулировка "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей мирного сосуществования и сотрудничества", - отмечают авторы.

Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года, он зафиксировал выполнение соглашений Ялтинской конференции 1945 года в части передачи под суверенитет СССР Южного Сахалина и Курильских островов.

В 1945 году 3 сентября было признано в СССР государственным праздником - Днем Победы над Японией. Однако уже в 1947 году этот день стал рабочим, а со временем забылся как праздник.

В современной России 3 сентября считается памятной датой и отмечается как День солидарности в борьбе с терроризмом.

При этом в списке Дней воинской славы России памятной даты в честь победы над Японией нет, несмотря на то, что в Госдуму неоднократно вносились законопроекты о внесении этого дня в список.

Потери во Второй мировой войне

30 марта помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в интервью "Интерфаксу" сообщил, что согласно последним документам и исследованиям, Советский Союз потерял во Второй Мировой войне почти 26,7 млн человек - военнослужащих и гражданских лиц.

"Из них потери Красной армии, с учетом боев на Дальнем Востоке в августе 1945 года, - 8 668 400 человек. В эту цифру входят солдаты и офицеры РККА, которые были убиты на поле боя, умерли от ран или погибли в плену. И оставшиеся еще около 18 млн - это главным образом мирное население, жертвы чудовищного геноцида: от детей, умерших в младенчестве, до сожженных заживо жителей деревень и городов", - сказал Мединский.

"Потери военнослужащих Красной армии в немецком плену были чудовищными - погибли 57% попавших в плен", - сказал помощник президента РФ.