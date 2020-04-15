В Госдуме назвали две даты, на которые можно перенести парад Победы

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Есть две даты, на которые можно перенести Парад Победы в случае принятия соответствующего решения, считает председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Одна из таких дат - это 24 июня, "день, в который в 1945-м году проходил парад под командованием маршала Георгия Жукова", сказал Шаманов "Интерфаксу" в среду.

Он также напомнил о том, что Госдума на этой неделе приняла закон о признании 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны. Этот день тоже можно было бы рассматривать как возможную дату проведения парада, считает глава думского комитета.

Он отметил, что решение будет приниматься руководством страны исходя из эпидемиологической обстановки.

Ранее в среду Шаманов сообщил "Интерфаксу", что российские ветеранские организации направили президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату.

В связи со складывающейся в мире ситуацией с коронавирусом "от лица всего ветеранского сообщества, просим вас принять сложное, но как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников", говорилось в обращении ветеранов к президенту, текст которого предоставил Шаманов.

Позднее в среду пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил "Интерфаксу", что в Кремле рассмотрят обращение ветеранских организаций к главе государства с просьбой отложить проведение парада Победы.