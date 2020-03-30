Мединский счел завышенными оценки Трампа по потерям СССР во Второй мировой

Союзники внесли большой вклад в общую Победу над фашизмом, но вклад СССР стал абсолютным и определяющим

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский считает сильно завышенными данные президента США Дональда Трампа о 50 млн погибших в СССР во время Второй Мировой войны.

"Цифра 50 миллионов, видимо, взята кем-то из советников Трампа при подготовке выступления. Есть официальные цифры потерь нашей страны и союзников в годы Второй Мировой войны. Эти цифры тщательно выверялись и перепроверялись", - заявил Мединский в интервью "Интерфаксу" в понедельник вечером.

По его словам, согласно последним документам и исследованиям, Советский союз потерял во Второй Мировой войне почти 26 млн. 700 тысяч человек - военнослужащих и гражданских лиц. "Из них потери Красной армии, с учетом боев на Дальнем Востоке в августе 1945 года, - 8 668 400 человек. В эту цифру входят солдаты и офицеры РККА, которые были убиты на поле боя, умерли от ран или погибли в плену", - сказал помощник президента РФ. И оставшиеся еще около 18 млн - это главным образом мирное население, жертвы чудовищного геноцида: от детей, умерших в младенчестве, до сожженных заживо жителей деревень и городов".

"Потери военнослужащих Красной армии в немецком плену были чудовищными - погибли 57% попавших в плен. С военнопленными ни одной другой державы фашисты не обращались с такой беспощадной изуверской жестокостью как с пленными красноармейцами. Из попавших в немецкий плен американцев и англичан умерло около 4%", - сообщил Мединский.

Президент США Дональд Трамп в понедельник в интервью Fox News заявил, что СССР потерял во Второй мировой войне 50 млн человек. При этом Трамп сказал, что СССР и США во время Второй мировой войны были партнерами и сражались вместе.

"Нам отрадно, что президент США отметил огромный вклад нашей страны в победу над фашизмом - гитлеровской Германией и её многочисленными союзниками. СССР Великобритания, США и чуть позже силы "Свободной Франции" были основными союзниками в годы войны. Конечно, вклад каждой из сторон очень важен. При этом вклад Советского союза стал абсолютным и определяющим", - заявил Мединский.

По его словам, третья после СССР и Германии страна по человеческим потерям во Второй Мировой войне - Польша. "Ее потери среди гражданского населения и военнослужащих, включая боевые действия сентября 1939 года и последующую борьбу с фашистами Армии Крайова и Армии Людова, составили, по разным исследованиям до 6 млн человек. Точные потери среди мирных жителей на польской территории, главным образом, - среди евреев посчитать очень сложно", - сказал помощник президента РФ.

"Потери США во Второй мировой войне на всех театрах военных действий: 418 тыс. человек, включая Тихий океан. Британия потеряла около 400 тыс. человек, включая погибших среди мирного населения от немецких бомбежек", - сообщил он.

"Конечно, потери США и Великобритании несопоставимы с нашими потерями. Но это не значит, что мы не ценим их вклад и не понимаем, что каждая жизнь - бесценна. Каждый солдат, павший на этой войне - американец, англичанин, советский гражданин - это герой. Для нас в равной степени героями являются и рядовой Иванов, сражавшийся под Сталинградом, и "рядовой Райан", высадившийся в Нормандии, - заявил Мединский.

"Для нас одинаково являются героями лейтенант армии США Робертсон и лейтенант РККА Сильвашко, которые пожали друг другу руки на берегу Эльбы в апреле 1945 года. Мы все вместе победили самое страшное зло в истории человечества", - сказал помощник президента РФ.