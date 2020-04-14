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Сотрудники курортов Кавминвод стали спасать голодающих из-за отсутствия людей кошек

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники здравниц Кавминвод создали волонтерские отряды, чтобы подкармливать голодающих бездомных кошек, сообщил "Интерфаксу" гендиректор курортного управления профсоюзных санаториев на КМВ Николай Мурашко.

Он отметил, что раньше десятки котов подкармливали у кафе и ресторанов отдыхающие, но сейчас из-за коронавируса курорты опустели, а животные оказались брошены на произвол судьбы.

По его словам, создать волонтерские отряды решили сотрудники профсоюзных санаториев региона Кавминвод, включающих 19 здравниц и три бальнеогрязелечебницы в четырех городах-курортах.

Сотрудники, у которых есть пропуска на передвижение, стали проводить регулярные рейды, чтобы накормить кошек. "К ним присоединилось несколько волонтеров-отдыхающих, кто заехал в город до 28 марта и пока не успел уехать", - добавил собеседник агентства.

Мурашко отметил, что сейчас часть сотрудников благоустраивает территории здравниц и готовит их к открытию 1 июня. "Часть сотрудников наших санаториев находится на самоизоляции, но они не теряют времени даром: медики, повара, горничные обучаются на специализированных онлайн-курсах, чтобы повысить квалификацию и получить новые знания. Зарплата за март всем работникам выплачена в полном объеме", - сказал он.

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