Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:30Заразились
на 07.04В России 7 497+1 154В мире 1 345 048+72 933

Уральцы на фоне коронавируса стали выгонять домашних животных на улицу

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - После введения режима самоизоляции жители Свердловской области стали чаще отказываться от домашних животных, выставляя их на улицу, сообщила "Интерфаксу" представитель благотворительного фонда "Зоозащита" Анна Вайман.

"Снизились потоки помощи, волонтеров, потенциальных хозяев, а на улицах стало гораздо больше домашних животных. Почему так происходит, надо спрашивать у людей. Они боятся, скорее всего, что не смогут содержать питомца, а кто-то поверил, что животные - переносчики коронавируса", - отметила собеседница агентства.

В РоссииВ Госдуме заверили, что кошки и собаки не являются переносчиками коронавирусаЧитать подробнее

По ее словам, даже за последнюю неделю животных на улицах и объявлений в соцсетях о найденных собаках и кошках стало гораздо больше.

"Не потеряшки это, они точно брошенные, потому что, во-первых, никто не откликается (на объявления о найденных животных - ИФ), во-вторых, не может быть такого, что внезапно на улицах начали появляться домашние породистые кошки", - сказала Вайман.

При этом приюты не готовы принимать новых постояльцев, так как места в них не освобождаются.

О том, что уральцы стали реже забирать собак, рассказали агентству и в пункте кратковременного содержания отловленных животных в Екатеринбурге. "За все время карантина не пристроено ни одной собаки", - сказал сотрудник организации.

По его словам, в обычных условиях за аналогичный промежуток времени были бы пристроены одна-две собаки. "Думаю, просто у людей нет денег себе на еду, а не то что на животных", - отметил собеседник агентства.

Урал коронавирус

Новости по теме

Новости

Магазины будут продавать блюда из ресторанов во время карантина

Магазины будут продавать блюда из ресторанов во время карантина

Из-за коронавируса цветоводы стали уничтожать до 1,2 млн роз в сутки

Из-за коронавируса цветоводы стали уничтожать до 1,2 млн роз в сутки

Россия помогает другим странам с COVID-19, так как у нее есть все необходимое, заявили в Минпромторге

В МИД РФ на фоне пандемии призвали взять интернет под международный контроль

В Кремле рассказали, как Путина охраняют от коронавируса

В Кремле рассказали, как Путина охраняют от коронавируса

Патриарх Кирилл призвал видеть в пандемии COVID-19 шанс на перемены к лучшему

Патриарх Кирилл призвал видеть в пандемии COVID-19 шанс на перемены к лучшему

"Инвитро" передумал делать анализы на коронавирус гражданам

"Инвитро" передумал делать анализы на коронавирус гражданам

Каждый пятый россиянин решил не доверять информации о коронавирусе

В Х5 допустили сохранение части сотрудников на удаленке и после пандемии

Получивший административный протокол экс-глава Севастополя счел, что в аэропорту "перегнули палку"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');