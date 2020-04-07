Уральцы на фоне коронавируса стали выгонять домашних животных на улицу

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - После введения режима самоизоляции жители Свердловской области стали чаще отказываться от домашних животных, выставляя их на улицу, сообщила "Интерфаксу" представитель благотворительного фонда "Зоозащита" Анна Вайман.

"Снизились потоки помощи, волонтеров, потенциальных хозяев, а на улицах стало гораздо больше домашних животных. Почему так происходит, надо спрашивать у людей. Они боятся, скорее всего, что не смогут содержать питомца, а кто-то поверил, что животные - переносчики коронавируса", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, даже за последнюю неделю животных на улицах и объявлений в соцсетях о найденных собаках и кошках стало гораздо больше.

"Не потеряшки это, они точно брошенные, потому что, во-первых, никто не откликается (на объявления о найденных животных - ИФ), во-вторых, не может быть такого, что внезапно на улицах начали появляться домашние породистые кошки", - сказала Вайман.

При этом приюты не готовы принимать новых постояльцев, так как места в них не освобождаются.

О том, что уральцы стали реже забирать собак, рассказали агентству и в пункте кратковременного содержания отловленных животных в Екатеринбурге. "За все время карантина не пристроено ни одной собаки", - сказал сотрудник организации.

По его словам, в обычных условиях за аналогичный промежуток времени были бы пристроены одна-две собаки. "Думаю, просто у людей нет денег себе на еду, а не то что на животных", - отметил собеседник агентства.