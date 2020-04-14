Набсовет ВТБ перенесет годовое собрание акционеров с 3 июня

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ на заочном заседании рассмотрит вопрос о переносе годового собрания акционеров, которое ранее уже назначил на 3 июня. Об этом говорится в материалах госбанка.

На прошлой неделе Банк России посоветовал бнкам назначать годовые собрания, где должны быть приняты решения о выплате дивидендов за 2019 год, на конец августа - сентябрь 2020 года. Кредитным организациям, которые уже свои собрания назначили на даты до 30 июня, ЦБ предложил их перенести.

ВТБ планировал провести годовое собрание акционеров в заочной форме 3 июня, однако после рекомендаций ЦБ заявил, что рассматривает возможность переноса даты проведения ГОСА.

ЦБ также рекомендовал банкам принимать решение о выплате дивидендов за 2019 год только при условии запаса капитала для перспективы продолжения деятельности.

Наблюдательный совет ВТБ еще не рассматривал вопрос о размере дивидендов за 2019 год. Однако еще до обострения ситуации на сырьевых и финансовых рынках менеджмент банка предложил разнести во времени выплату дивидендов за прошлый год (50% от чистой прибыли по МСФО, или около 100,6 млрд рублей), чтобы снизить нагрузку на капитал.

Банк хотел выплатить дивиденды на обыкновенные акции во втором квартале по итогам годового собрания акционеров, дивиденды на привилегированные акции (их владельцами являются Минфин и АСВ) - в четвертом квартале. Предусмотренная поэтапная схема выплаты дивидендов позволит ВТБ снизить давление на капитал в целях выполнения введенных с 2020 года нормативов по достаточности капитала для системно значимых банков согласно "Базелю III".