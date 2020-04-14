В Подмосковье оштрафовали более 600 человек за нарушение режима самоизоляции

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Подмосковья выписали свыше 600 протоколов об административных правонарушениях за нарушение режима самоизоляции, сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти ГУ МВД России по Московской области Андрей Стрыгин.

"На сегодняшний день сотрудниками органов внутренних дел Московской области вручено свыше 16 тыс. уведомлений гражданам старше 65 лет о необходимости соблюдения режима самоизоляции", - сказал Стрыгин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Кроме того, по его словам, "составлено более 600 протоколов административных правонарушений по факту нарушений данного режима".

Как подчеркнул начальник управления, все сотрудники полиции обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. "Сотрудники, несущие службу, что говорится, на передовой, обеспечены средствами индивидуальной защиты и гигиены", - сообщил Стрыгин.

В управлении также созданы дополнительные резервы этих средств. "В дополнительных средствах (защиты) личный состав не нуждается", - подчеркнул он.